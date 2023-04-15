Fenerbahçe'nin rakibi MKE Ankaragücü

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti. Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Ülker.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktar.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Zajc, İsmail Yüksek, Rossi, Arda Güler, Valencia, Serdar Dursun.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Malcuit, Mujakic, Hanousek, Diack, Atakan Çankaya, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Sowe.