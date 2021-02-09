Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'nin rakibi Medipol Başakşehir
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı. Medipol Başakşehir ise Tuzlaspor'u 5-1'le geçerek çeyrek finale kalmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir Türkiye Kupası
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