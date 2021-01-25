Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.

Son dört maçınının üçünü 1-0'lık skorlarla kazanan Kayserispor ise 19 puan topladı ve haftayı küme düşme hattının hemen üzerine açtı.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro, Kanga.