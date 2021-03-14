Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenmişti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 11 haftadır üç puana hasret. Başkent ekibinde hafta içinde teknik adam değişikliği yaşandı. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Özcan Bizati’yi takımın başına getirdi. Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada yer alıyor.

Süper Lig’in ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı.

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