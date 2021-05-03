Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fenerbahçe'nin rakibi Erzurumspor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
7 haftadır mağlup olmayan Fenerbahçe, kazanarak lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e indirmeyi amaçlıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım 73 puana sahip.
Küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Medipol Başakşehir yenilgisiyle sona erdi. Yılmaz Vural yönetimindeki Erzurumspor ise 37 puanla 17. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Erzurumspor Fenerbahçe Süper Lig
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