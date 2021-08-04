Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev
Fenerbahçe'nin yeni sezon provalarının heyecanı TRT Spor ekranlarında yaşanıyor. Sarı lacivertliler, yaz dönemindeki altıncı hazırlık maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.
Vitor Perreira yönetimindeki Fenerbahçe, Ukrayna ekibi karşısında alacağı galibiyetle moral depolamak istiyor.
Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen sarı lacivertliler, bu süreçte 4 galibiyet elde etti.
Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini ise PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil, Valencia
Dinamo Kiev: Boyko, Kedziora, Zabaryni, Syrota, Sidcley, Shepelev, Sydorchuk, Lednev, Tsygankov, Rodrigues, Ramirez
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