Vitor Perreira yönetimindeki Fenerbahçe, Ukrayna ekibi karşısında alacağı galibiyetle moral depolamak istiyor.

Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen sarı lacivertliler, bu süreçte 4 galibiyet elde etti.

Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini ise PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Dinamo Kiev: Boyko, Kedziora, Zabaryni, Syrota, Sidcley, Shepelev, Sydorchuk, Lednev, Tsygankov, Rodrigues, Ramirez