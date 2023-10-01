Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki Fenerbahçe, Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rizespo, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

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Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev.