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Spor
TRT HABER / AA 01.10.2023 15:45

Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki Fenerbahçe, Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rizespo, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev.

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