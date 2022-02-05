Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor.

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