Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan Rus hakem Sergei Ivanov yönetiyor.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Royal Antwerp Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Fenerbahçe'de Valencia skora denge getirdi. 1-1

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada Frey'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fischer'ın arka direğe çıkarttığı topa Samatta dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in geriye çıkarttığı topa Valencia, sert bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top üstten dışarıya gitti.

GOL - 20. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Valencia skora dengeyi getirdi. 1-1

25. dakikada Valencia'nın sol çaprazdan çektiği şutta De Laet'ten seken top az farkla yandan dışarıya gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha, Valencia

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf Alhassan, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey