Fenerbahçe'nin rakibi Antwerp
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan Rus hakem Sergei Ivanov yönetiyor.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Royal Antwerp Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
20. dakikada Fenerbahçe'de Valencia skora denge getirdi. 1-1
Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor.
İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi.
Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 2. dakikada Frey'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fischer'ın arka direğe çıkarttığı topa Samatta dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in geriye çıkarttığı topa Valencia, sert bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top üstten dışarıya gitti.
GOL - 20. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Valencia skora dengeyi getirdi. 1-1
25. dakikada Valencia'nın sol çaprazdan çektiği şutta De Laet'ten seken top az farkla yandan dışarıya gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Berisha, Valencia
Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf Alhassan, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey
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