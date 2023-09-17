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Spor
TRT HABER / AA 17.09.2023 16:35

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor

Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden Fenerbahçe, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Akdeniz ekibi, ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan girdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor

Stat: Ülker.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Streek, Larsson, Buksa.

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