Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.

Takımın başına Bülent Korkmaz'ın gelmesiyle çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde mağlup olmadı.

Akdeniz ekibi bu süreçte oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikte ayrıldı. Bu sezon deplasmanda Galatasaray'ı yenen turuncu yeşilliler, Kadıköy'den de 3 puanla ayrılmayı planlıyor.