Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fenerbahçe'nin rakibi Adana Demirspor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.
Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.
Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fenerbahçe Adana Demirspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Dünya Motokros Şampiyonası'na Türksat desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz