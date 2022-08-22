Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...