Ülker Stadı'ndaki saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.

Fenerbahçe 31. dakikada King ile 1-0 öne geçti. Batshuayi 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.

Kupaya 4. turdan dahil olan İstanbulspor, Etimesgut Belediyespor'u yenerek adını 5. tura yazdırmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin Göztepe’den kiralık olarak transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, İstanbulspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir müsabakada sahada yer aldı.

Daha önce Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlık maçlarında forma bulan Eğribayat, resmi olarak ilk kez Türkiye Kupası maçında oynanan mücadeleye 11’de başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Samuel, Crespo, Emre Mor, King, Batshuayi.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Ethemi, Topalli.

Goller: Dk. 31 King, Dk. 34 Batshuayi (Fenerbahçe)