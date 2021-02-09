Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Perotti, Pelkas ve İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.

Kupaya 4. turdan dahil olan Fenerbahçe, sırasıyla Sivas Belediyespor, Karacabey Belediyespor ve Kasımpaşa'yı eleyerek çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Başakşehir'de eksik çok

Süper Lig'de zor günler geçiren Medipol Başakşehir ise gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için Ziraat Türkiye Kupası'nı önemli bir şans olarak görüyor.

Ligde 6 maçtır kazanamayan turuncu lacivertliler, Fenerbahçe'yi yenerek hem kupada yoluna devam etmek hem de kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

Medipol Başakşehir'de çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Bolingoli bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç saati netlik kazanacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Medipol Başakşehir, Turgutluspor ve Tuzlaspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.