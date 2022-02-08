Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Yukatel Kayserispor ise ligde oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazanarak çıkışa geçti. Hikmet Karaman’ın öğrencileri yükselen grafiklerini Ziraat Türkiye Kupası’na da taşımak istiyor.

Kupaya 3. turdan katılan Kayserispor bu turda Artvin Hopa'yı, 4. turda Iğdır FK'yı ve 5. turda 68 Aksaray Belediye'yi eleyerek son 16'ya kalmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Attila Szalai, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Lionel Carole, Onur Bulut, Mert Çetin, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Andrea Bertolacci, Mustafa Pektemek, Carlos Mane.