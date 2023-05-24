Fenerbahçe'nin kupada rakibi Sivasspor

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
Yarı final ilk maçında karşılaşan taraflar 0-0 berabere kaldı.
Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor da kupaya 5. turdan dahil oldu.
Kırmızı-beyazlılar sırasıyla Esenler Erokspor, Teco Karacabey Belediyespor ile 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribyat, Samet Akaydin, Peres, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Zajc, Valencia, Batshuayi.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Ulvestad, Gradel, Saiz, James.