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Spor
TRT HABER / AA 24.05.2023 20:25

Fenerbahçe'nin kupada rakibi Sivasspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe'nin kupada rakibi Sivasspor

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Yarı final ilk maçında karşılaşan taraflar 0-0 berabere kaldı.

Kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Yukatel Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor da kupaya 5. turdan dahil oldu.

Kırmızı-beyazlılar sırasıyla Esenler Erokspor, Teco Karacabey Belediyespor ile 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribyat, Samet Akaydin, Peres, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Zajc, Valencia, Batshuayi.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Ulvestad, Gradel, Saiz, James.

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