Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşamayı Halis Özkahya yönetecek.
Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.
Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Sezonu beşinci sırada bitirmek isteyen Demir Grup Sivasspor ise Kadıköy deplasmanından 3 puanla ayrılarak umudunu sürdürmeyi planlıyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde 59 puan topladı.
Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.
Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.
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