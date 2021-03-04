Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi, Pelkas, Thiam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Doğukan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill

Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor ise kulüp tarihi açısından önemli bir maça çıkacak.

Ligde 11 maçtır kaybetmeyen ve 34 puanı bulunan Akdeniz ekibi, Kadıköy'de de mağlup olmaması durumunda 55 yıllık geçmişinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayacak.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ile sakatlıktan çıkmasına karşın henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, Antalyaspor karşısında kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalılar Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş da arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek.

Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.

İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda olacak

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, ilk kez yeni takımıyla boy gösterecek.

Sakatlığı sebebiyle hiçbir maçın kadrosunda yer alamayan milli oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fraport TAV Antalyaspor ise Ufuk Akyol dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

50. randevu

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi.