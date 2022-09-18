Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 19:55Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
[Fotograf: İHA]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.
Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
Sezona beklediği başlangıcı yapamayan Corendon Alanyaspor ise geçen hafta MKE Ankaragücü galibiyetiyle nefes aldı. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.
Alanyaspor 8 puanla 6. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Fenerbahçe Süper Lig
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