Fenerbahçe'nin konuğu AEK Larnaca
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.
Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Harry Lennard (İngiltere)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln Henrique, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Sanjurjo, Mamas, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
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