Duman 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.02.2024 13:10

Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon lira

Fenerbahçe Kulübünün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon lira

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 389 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 77 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 11 milyar 466 milyon lira olarak açıkladı.

Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs'ta açıklanan 8 milyar 276 milyon lira olan borcunun 3 milyar 190 milyon lira arttığını, toplam varlığın ise 6 milyar 252 milyon lira olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Alperen Şengün "double-double" yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
NASA, Merkür gezegeninin yeni görüntülerini paylaştı
13:31
Aldığı tadilat kararıyla öğretmenlerin hayatını kurtardı
13:18
İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e çıktı
13:04
Kuzey Kore, "süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi"ni test ettiğini duyurdu
13:19
AFAD gönüllüsü Ayfer Pemik, Hataylıları hiç bırakmadı
12:58
Astronotları Dünya'ya dönüşte meşakkatli bir yolculuk bekliyor
Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı
Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı
FOTO FOKUS
AFAD gönüllüsü Ayfer Pemik, Hataylıları hiç bırakmadı
AFAD gönüllüsü Ayfer Pemik, Hataylıları hiç bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ