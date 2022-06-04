Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç, toplantıya futbol takımındaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal ile geldi. Bu sırada üyeler, uzun süre İsmail Kartal'ı alkışladı ve lehine tezahüratta bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan yönetici Fethi Pekin, 761 katılımcının bulunduğunu söyledi.

2022 yılı bütçesi genel kurula sunulacak

Olağan mali genel kurulda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliğiyle seçildi. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantı, 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması, görüşmeler ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek.

Daha sonra 2022 yılı bütçesi ve ek bütçe, genel kurul oylarına sunulacak.