Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de bir futbolcu ve personel COVID-19'a yakalandı
Fenerbahçe'de, bir futbolcu ve idari personelin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpte, Medipol Başakşehir maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takıma ve personele COVID-19 testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir futbolcu ve idari personelin COVID-19 test sonuçlarının pozitif olarak geldiği, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı bilgisine yer verildi.
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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