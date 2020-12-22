Sarı-lacivertli kulüpte, Medipol Başakşehir maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takıma ve personele COVID-19 testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir futbolcu ve idari personelin COVID-19 test sonuçlarının pozitif olarak geldiği, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı bilgisine yer verildi.