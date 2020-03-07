Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Yukatel Denizlispor çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Sağdan topla hareketlenen Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktası civarında Barrow'un gelişine vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

21. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası, Ozan Tufan'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

GOL-FENERBAHÇE'DE OZAN ATTI 22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasın gerisinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada soldan Barrow'un ortasında kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak, sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay Arslan, topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Muric'e aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda kalecinin sektirdiği topu savunma kornere uzaklaştırdı.

VAR KARARI-KIRMIZI KART TOLGAY ARSLAN'A 42. dakikada hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Murawski'nin şutunda top ceza sahası içinde bulunan Tolgay Arslan'ın eline geldi. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından oyunu durduran Zorbay Küçük, pozisyonu VAR da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL-DENİZLİSPOR PENALTIDAN ATTI 45. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Murawski'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse (Dk. 31 Zajc), Vedat Muriç

Yukatel Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 22 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 45 Murawski (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)