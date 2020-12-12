Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçiren golü 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

21. dakikada Umut Bulut'un kafa golü ile Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı.

47. dakikada Youssouf Ndayishimiye Malatyaspor'un üçüncü gollünü ağlarla buluşturdu.

Sarı lacivertliler, kazanarak hem seri yakalamak, hem de Kadıköy'de yeniden galip gelmek istiyor.

Bu sezon deplasmanda kötü bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor ise İstanbul'da bu seriye son vermeyi amaçlıyor.

23 puanı bulunan Fenerbahçe ligde üçüncü sırada yer alıyor. 13 puanı bulunan Yeni Malatyaspor ise 12. sırada.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Adem Büyük, yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

19. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Acquah'ın ceza yayının solundan yükselttiği topa hareketlenen Tetteh'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.

GOL - 21. dakikada sol kanattan Kubilay'ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yeni Malatyaspor, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada sol kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Youssouf topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Sosa), Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut

Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut, Dk. 47 Youssouf Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez (Yeni Malatyaspor)