Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Sarı lacivertliler, kazanarak hem seri yakalamak, hem de Kadıköy'de yeniden galip gelmek istiyor.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı son iki maçtan mağlup ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde, bu maç öncesinde 6 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

Kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz de mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Pelkas ve Ozan Tufan, kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında görev yapamayacak.

Bu sezon deplasmanda kötü bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor ise İstanbul'da bu seriye son vermeyi amaçlıyor.

Doğu Anadolu ekibi, çıktığı 5 dış saha maçında 2 puan toplayabildi. Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları devam eden Jody Lukoki ve Wallace ile kadro dışı olan Cueva, takımdaki yerlerini alamayacak.