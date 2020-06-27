Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor ise 28 puanla 14. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe kötü gidişe sahasında alacağı galibiyetle son vermek istiyor.
Yeni Malatyaspor ise 12 maçlık kazanamama serisine geçen hafta Göztepe karşısında 2-1 galip gelerek son vermişti. Sarı-siyahlı ekip, alt sıralardan uzaklaşmak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana karşılaşma 0-0 sona ermişti.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Cem Satman
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Vedat Muriç
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut
Sarı kartlar: Dk. 7 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Deniz Türüç (Fenerbahçe)
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