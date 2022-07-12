Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir" sözleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/WXYp7tv273
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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