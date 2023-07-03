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Spor
TRT SPOR 03.07.2023 14:00

Fenerbahçe Umut Nayir ile görüşmelerde sona geldi

Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Umut Nayir ile görüşmelerde sona geldi.

Fenerbahçe Umut Nayir ile görüşmelerde sona geldi

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken, takıma yeni oyuncular katılacak.

Yönetim, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile görüşmelerde sona geldi.

Kulübü Eyüpspor ile anlaşan sarı lacivertliler, milli futbolcu ile detayları görüşüyor. Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu.

Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş forması da giydi. Siyah beyazlılarda 30 maça çıkan Umut, 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Eyüpspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umut Nayir’in, sarı lacivertlilerden gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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