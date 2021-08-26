Fenerbahçe tur için HJK Helsinki karşında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.
Evinde oynadığı ilk müsabakayı Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle 1-0 kazanan sarı lacivertli ekip, rakibini eleyerek Avrupa Ligi gruplarına kalmayı istiyor.
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.
Stat: Bolt Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko,Jan Pozor (Slovakya)
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.