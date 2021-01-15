Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Szalai ile anlaştı
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü ve Apollon Limassol ile her konuda anlaşmaya vardı. Macar futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi.
22 yaşındaki stoper, 1.5 yıldır Apollon Limassol formasını terletiyor. Szalai, milli takımımızın Macaristan'a Uluslar Ligi B Grubu'nda mağlup olduğu 2 karşılaşmada da 90 dakika forma giymişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Denizlispor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz