18. dakikada Kayserispor Henrique'nin attığı gole 1-0 öne geçti.

Fenerbaçe'de Sosa 58. dakikada penaltı kaçırdı. Sosa'nın vuruşunda kaleci Doğan soluna giden topu kornere çeldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe şampiyon olabilmesi için tek seçenek var. Fenerbahçe Kayseri'de kazanır, Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kaybederse sarı lacivertliler mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe deplasmanlarda oldukça başarılı bir sezon geçirdi. 19 dış saha mücadelesinde 44 puan toplayan sarı lacivertliler, bu alanda ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe son 12 deplasman maçını kaybetmedi.

Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Hes Kablo Kayserispor ise, alacağı 1 puanla hedefine ulaşacak. Sarı kırmızılılar, Yalçın Koşukavak yönetimindeki 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

GOL - 18. dakikada Kayserispor öne geçti. Kısa paslarla rakip alana geçen Kayserispor'da, İlhan Parlak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Nazım Sangare'nin markajından kurtulan Pedro Henrique'nin, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

36. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Osayi-Samuel'in pasında kale alanı içerisine koşu yapan Attila Szalai, uygun pozisyonda topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.