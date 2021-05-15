Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe şampiyon olabilmesi için tek seçenek var. Fenerbahçe Kayseri'de kazanır, Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kaybederse sarı lacivertliler mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe deplasmanlarda oldukça başarılı bir sezon geçirdi. 19 dış saha mücadelesinde 44 puan toplayan sarı lacivertliler, bu alanda ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe son 12 deplasman maçını kaybetmedi.

Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Hes Kablo Kayserispor ise, alacağı 1 puanla hedefine ulaşacak. Sarı kırmızılılar, Yalçın Koşukavak yönetimindeki 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...