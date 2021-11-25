Fenerbahçe Olympiakos karşısında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.
Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.
D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Olympiakos: Vaclik, Lala, Cisse, Sokratis, Reabciuk, Mvila, M.Camara, Bouchalakis, A.Camara, Masouras, El Arabi.
Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Min Jae Kim, Tisserand, Novak, Meyer, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas, Berisha.