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Spor
TRT HABER/İHA 30.11.2023 18:22

Fenerbahçe Nordsjaelland deplasmanında

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Nordsjaelland deplasmanında

Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puanla lider konumda yer alıyor. Nordsjaelland ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Batshuayi-King ikilisi 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland mücadelesine Joshua King-Michy Batshuayi ikilisiyle başlamayı planlıyor.

İki oyuncu, bu sezon Avrupa maçlarında 12 gole direkt etki etti. 10 maçın 9'unda forma giyen Michy Basthuayi, 4 kez gol sevinci yaşarken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu. Joshua King ise forma giydiği yedi Avrupa müsabakasında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Livakovic, Oosterwolde, Yusuf, İsmail, Osayi, Crespo, Kent, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder, Batshuayi.

Avrupa’da 265. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Avrupa Konferans Ligi’nde 13. maç

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde 13. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında beşinci karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 33 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Stat: Right to Dream Park

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurern Coniglio

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