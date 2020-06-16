Trabzonspor 6. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle maçta öne geçti.

24. dakikada yedek kulübesinde yer alan Emre Belözoğlu, saha içinde Alexander Sörloth ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü. Ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün golüyle maçta eşitliği sağladı.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan Fenerbahçe, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de averajla zirvede yer alan bordo-mavili ekip ise sezonu üç kupa ile kapatmayı hedefliyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo mavili ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe-Trabzonspor nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.

Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Kupada 14. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 14’üncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor’un 7, Fenerbahçe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 6. dakikada rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi gördü. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekti ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

KIRMIZI KART EMRE BELÖZOĞLU'NA 24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde Alexander Sörloth ile girdiği diyalogun ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

GOL - FENERBAHÇE SKORU DENGELEDİ 42. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya çok iyi yatan Deniz Türüç'ün vole vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT 54. dakikada Ekuban ile girdiği verkaçın ardından ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth etkili bir vuruş yapamayınca top auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz (Dk.61 Jailson), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci, Zajc (Dk. 46 Mehmet Ekici), Deniz Türüç (Dk. 61 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Vedat Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Ekuban, Sörloth

Gol: Dk. 6 Alexander Sörloth (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 25 Alexander Sörloth (Trabzonspor), Dk. 59 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk 24 Emre Belözoğlu (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)