Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Muric 11'e

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.

Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.

Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

Hüseyin Çimşir'den tek değişiklik bekleniyor

Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

Kupada 14. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor’un 7, Fenerbahçe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Muhtemel kadro

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Rodrigues, Ferdi, Mehmet Ekici, Vedat

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.