Fenerbahçe kupada Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Ligde son 4 maçını kazanan ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, ağırlayacağı Kasımpaşa karşısında çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupaya bu sezon 4'üncü turda katılmıştı.Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçına gelene kadar 4. turda Sivas Belediyespor'u 4-0, beşinci turda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.
Fenerbahçe gibi 4. turdan kupaya dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ve Muğlaspor'u 5-0 yenerek, son 16'ya kalmıştı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk,
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Lemos, Serdar, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sinan, Ferdi, Cisse, Samatta.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic.