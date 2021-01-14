Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupaya bu sezon 4'üncü turda katılmıştı.Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçına gelene kadar 4. turda Sivas Belediyespor'u 4-0, beşinci turda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Fenerbahçe gibi 4. turdan kupaya dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ve Muğlaspor'u 5-0 yenerek, son 16'ya kalmıştı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk,

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Lemos, Serdar, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sinan, Ferdi, Cisse, Samatta.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic.