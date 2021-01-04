Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Ligde son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçen sarı-lacivertlilerin 26 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın ise 19 puanı var.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den takip edebilirsiniz...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan.
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz.
Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Alan, Yusuf, Hodzic.
Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.
Etiketler: Fenerbahçe Kasımpaşa Süper Lig
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