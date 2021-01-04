Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçen sarı-lacivertlilerin 26 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın ise 19 puanı var.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den takip edebilirsiniz...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Alan, Yusuf, Hodzic.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.