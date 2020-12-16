Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetiyor.

Fenerbahçe 11. dakikada Onur Özcan'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle 1-0 öne geçti.

28. dakikada ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulunun Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak, Sosa, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas, Thiam.

Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer.