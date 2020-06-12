Karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe'de Ozan Tufan, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördu ve takımını 10 kişi bıraktı.

Koronavirus salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor. Konuk Hes Kablo Kayserispor ise 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir, Maç Merkez'inden anlık takip edebilirsiniz.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN 1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ozan'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta gitti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ 14. dakikada VAR kontrolünün ardından Ozan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve bu yüzden Ozan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 25. dakikada ceza sahasında oluşan karambolün ardından kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşu Falette'e de çarpıp kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 45+2. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından altı pasın sağ çaprazında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşu direkten geri döndü.

FENERBAHÇE YİNE DİREĞE TAKILDI 45+3. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu önce kaleci Lung çeldi, ardından top üst direkten geri geldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 49. dakikada Kravets'in ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Altay'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falatte, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt Erdinç

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Sarı kart: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)