Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlıyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
9. dakikada Halil Akbunar Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada girdi.
4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında son veren Göztepe ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı amaçlıyor. Ünal Karaman'ın öğrencileri ligde 29 puan topladı.
İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay.
Fenerbahçe: Altay; Nazım, Serdar, Szalai, Caner; Ozan Tufan, Sosa; Valencia, Mesut Özil, Osayi-Samuel; Thiam.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Soner, Obinna, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic.