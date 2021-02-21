Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada girdi.
4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında son veren Göztepe ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı amaçlıyor. Ünal Karaman'ın öğrencileri ligde 29 punan topladı.
İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay.
Fenerbahçe: Altay; Nazım, Serdar, Szalai, Caner; Ozan Tufan, Sosa; Valencia, Mesut Özil, Osayi-Samuel; Thiam.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Soner, Obinna, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic.