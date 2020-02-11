Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT HABER
Fenerbahçe GMG Kırklarelispor konuk ediyor
[Grafik: TRT HABER]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile karşılaşıyor.
Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.
Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.
Stat: Ülker
Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Harun, Deniz Türüç, Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Zajc, Ferdi, Mevlüt.
GMG Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer.
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