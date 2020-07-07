Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Gençlerbirliği, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE YAKLAŞTI 5. dakikada Ertaç'ın uzun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Soner, Jailson'dan şık bir hareketle topu kurtarıp çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

STANCU KAÇIRDI 9. dakikada Soner'in sağ kanattan yerden ortasında Jailson topa ıska geçti. Bomboş durumda topla buluşan Stancu'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

ERTAÇ GOLE İZİN VERMEDİ 45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey,

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)