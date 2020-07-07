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Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne konuk olacak
[Grafik: TRT HABER]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Gençlerbirliği, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey,
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, H.İbrahim, Berat, Fabricio, Stancu, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem, Soner, Flavio.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, Simon Falette, Jailson, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muric.
Etiketler: süper lig gençlerbirliği FenerbahçeSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 18:08
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