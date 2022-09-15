Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Grubun diğer maçında ise Dynamo Kiev, AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'yi az sayıda taraftar destekleyebilecek

Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.

Normal şartlarda 12 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 15.00'te herkese satılabilecek biletler, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma az sayıda ayrıldı.

Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek.

Misafir tribününde ise bin 350 taraftar yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bouriggeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi.