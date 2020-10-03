24. dakikada Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Süper Lig'e ve sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük ise geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. 7 puanı bulunan Karagümrük, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 24. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Mbwana Samatta, ön direkte altıpas içinde ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı. 1-0

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

Gol: Dk. 24 Samatta (Fenerbahçe)