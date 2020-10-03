Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Süper Lig'e ve sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük ise geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. 7 puanı bulunan Karagümrük, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar'ın durumu, bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.

İki takım arasındaki 9. randevu

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, bugün yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i: Vıvano, Lıchaj, Roco, Zukanovıc, Balkovec, Bıglıa, Sabo, Ramazan, Ndao, Darri, Mevlüt