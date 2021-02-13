Fenerbahçe Fatih Karagümrük deplasmanında
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.
36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Fatih Karagümrük: Aykut, Roco, Campi, Koray, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Ademi.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Nazım, Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Valencia, Osayi, Thiam.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
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