Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük: Aykut, Roco, Campi, Koray, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Ademi.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Nazım, Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Valencia, Osayi, Thiam.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...